Мишустин обсудил с вице-премьерами развитие гражданской авиации

Развитие гражданской авиации стало одной из тем совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Важный показатель - рост доли внутренних рейсов, которые выполняются без пересадок в Москве. В разных регионах идет масштабная модернизация аэропортов. До 2030 года планируется построить и реконструировать еще 19 терминалов. Что касается отечественных воздушных судов - сертифицирован Ту-214, на финальной стадии Ил-114. Проходят и сертификационные полеты "Суперджеты"и МС-21 с российскими двигателями. Отдельное внимание - беспилотным технологиям.

Еще одной темой совещание стало развитие Дальнего Востока. Правительство утвердило стратегию демографической политики федерального округа до 2036 года.