Мишустин обсудил с вице-премьерами развитие гражданской авиации

Развитие гражданской авиации стало одной из тем совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Важный показатель - рост доли внутренних рейсов, которые выполняются без пересадок в Москве. В разных регионах идет масштабная модернизация аэропортов. До 2030 года планируется построить и реконструировать еще 19 терминалов. Что касается отечественных воздушных судов - сертифицирован Ту-214, на финальной стадии Ил-114. Проходят и сертификационные полеты "Суперджеты"и МС-21 с российскими двигателями. Отдельное внимание - беспилотным технологиям.
Еще одной темой совещание стало развитие Дальнего Востока. Правительство утвердило стратегию демографической политики федерального округа до 2036 года.
"Ее главная цель – чтобы в регионах Дальнего Востока в ближайшие десять лет проживало не менее 7,86 миллиона человек. Документ включает широкий комплекс мер, направленных на то, чтобы граждане жили в комфортных квартирах, домах, в благоустроенных городах, поселениях. С качественной медициной, образованием. Чтобы профессию молодые люди получали в дальневосточных колледжах либо высших учебных заведениях. А после окончания учебы хотели бы остаться в родных регионах и работать на местных предприятиях или в организациях, создавать семью. Предусмотрен и целый блок мероприятий для тех, кто планирует переехать на Дальний Восток", - отметил Мишустин.