Куртукова пристыдила вытащившую на сцену сына Кадышеву: "Вызывает много вопросов"

Надежда Кадышева сейчас на пике популярности. Уже второй год артистка собирает аншлаги и выступает на стадионах. Правда, сама Надежда Никитична поет все реже, поклонники артистки жалуются, что ее сын Григорий забрал себе почти все композиции.

Промоутеры уверены, что внезапная популярность Кадышевой может так же быстро уйти, как и пришла. Артистке настоятельно рекомендуют поменьше концертного времени отдавать сыну.

С этим согласилась и исполнительница хита "Матушка-земля" Татьяна Куртукова. Она дала откровенное интервью Лауре Джугелия. В ходе беседы 32-летняя певица прокомментировала и новый всплеск популярности Надежды Кадышевой.

"Я знаю, что есть „Золотое кольцо“, они на какую-то аудиторию работали, потом это все бомбануло и у них сейчас прямо чес! Вот для меня слово „чес“ — не очень хорошо. Я объясню, почему в контексте них. Потому что они не работают вживую. Голосов живых там нет. Люди знают эти песни на каком-то уровне, их уже никуда не денешь. И они идут за настроением, за этими песнями", — заявила Куртукова.

То, что Григорий поет большую часть любимых народом песен, не лучшим образом сказывается на коллективе, уверена Татьяна. "Я знаю, что очень большую часть концерта занимает ее сын. Это вызывает у зрителей много вопросов. Меня это несколько печалит. Сольный концерт… Ну как, ну как не петь на своем сольном концерте вживую?" — пристыдила коллег артистка.



