Евросоюз предлагает ввести ограничения против портов в Грузии и Индонезии в рамках нового, двадцатого по счету, пакета санкций против России. Об этом рассказали в понедельник, 9 февраля, информированные источники.

Как сообщает Reuters, подобные меры Европейский союз предлагает впервые. В частности, в черный список могут внести Кулевский терминал в Грузии и порт Каримун в Индонезии.

Наряду с этим официальный Брюссель хочет пополнить перечень "теневого флота России", добавив в него 42 танкера.

Под ограничительные меры в рамках 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюза может попасть и ряд банков из Лаоса, Таджикистана и Киргизии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние четыре года, никакого эффекта не возымело.

Российский лидер Владимир Путин указывал, что наша страна как абсолютный рекордсмен в мире по количеству карательных мер, стыдливо называемых санкциями явила миру высочайшую степень устойчивости. Западные страны "строили планы один фантастичнее другого", однако пора признать реалии и выстраивать отношения в ином направлении, призвал президент России.