МИД опроверг возобновление переговоров с США по ДСНВ

Нет никаких оснований говорить о запуске новых переговоров с Соединенными Штатами по тематике контроля за стратегическими и наступательными вооружениями. Об этом рассказал в понедельник, 9 февраля, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Как отметил дипломат, Россия сожалеет, что американская сторона воспринимает Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ) как нечто, требующее замены.

Москва не раз выражала надежду на "более глубокие, далеко идущие изменения к лучшему в подходах США к вопросам, которые обсуждаются нами", однако политика Вашингтона на российском направлении по-прежнему требует изменения к лучшему, заявил Рябков.

Когда это произойдет, тогда возникнут предпосылки для запуска соответствующего диалога, цитирует замглавы внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Вашингтоном "есть понимание" того, что по завершении действия ДСНВ, истекшего 5 февраля, стороны будут занимать ответственную позицию. При этом и Россия, и США осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме, отмечал политик.

На этом фоне официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отмечал, что китайские власти хотели бы диалога между США и Россией в свете прекращения действия ДСНВ, поскольку это "соответствует общим ожиданиям международного сообщества".

В Соединенных Штатах в то же время заявили, что хотят присоединения Китая к договору по контролю за вооружениями.