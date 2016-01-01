Солист Иванушки International Кирилл Туриченко впервые стал отцом. У 43-летнего артиста родился сын.

"Мы с Дашей стали родителями! Сегодня на свет появился наш сын 3600 граммов и 53 сантиметра счастья, наше продолжение, результат нашей большой любви!" — поделился певец.

Кирилл присутствовал на родах и первый сообщил о пополнении в семье. Роды прошли в Москве, в частном роддоме. Жена Туриченко Дарья чувствует себя нормально. Малыш появился на свет здоровым и крепким.

Имя сына Кирилл и Дарья пока держат в секрете. Но Туриченко намекнул, что по-особенному об этом расскажет.

"Мне сложно описать словами эмоции, которые я испытываю сейчас. Все, что я хотел бы сказать, вы услышите в песне, которая выйдет уже 13 февраля. Я написал ее совсем недавно, в ней все мои переживания последних месяцев!" — поделился "Иванушка" со "СтарХитом".

Кирилл и Дарья познакомились еще в 2016-м, но чувства между ними вспыхнули лишь четыре года спустя. Они долго встречались и не сразу стали жить вместе. Девушке было важно, чтобы избранник подружился с ее ребенком от первого брака. В итоге Туриченко завоевал сердца и Дарьи, и ее сына Платона. В 2024 году Кирилл отвел невесту под венец.

