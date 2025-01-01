Ответ Соединенных Штатов на продвигаемую европейцами идею размещения западных военных на Украине может стать неприятным сюрпризом. Об этом рассказал в понедельник, 9 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил дипломат, британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте "открыто гордятся", что на Украине в случае прекращения огня "будут развернуты "экспедиционные войска" интервентов и будет "автоматическая гарантия", что США поддержат их военным путем".

В интервью НТВ Лавров заявил, что не станет "сейчас касаться темы, как мы обсуждаем это с американцами", однако "мы у них спросили, правда ли это". По словам главы российской дипломатии, у него нет ни малейших сомнений в том, что "ответ для европейцев и Владимира Зеленского не будет позитивным".

В конце 2025 года предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что размещение миротворческих войск США стало бы "сильной гарантией безопасности". Утративший легитимность президент Украины признался, что очень хотел бы видеть американских военных на украинской земле.

Госсекретарь США Марко Рубио подтверждал, что стороны конфликта на Украине обсуждают гарантии безопасности киевскому режиму, которые могут предусматривать отправку туда войск Великобритании и Франции при поддержке со стороны Соединенных Штатов. Однако, подчеркивал политик, американских солдат непосредственно "на месте" не будет.