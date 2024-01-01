Формулировка об использовании русского языка в Казахстане в официальных органах и учреждениях будет изменена в проекте новой Конституции. Об этом рассказал в понедельник, 9 февраля, заместитель председателя Конституционного суда республики Бакыт Нурмуханов.

В настоящее время Основной закон Казахстана содержит норму, согласно которой в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.

В новой редакции Конституции Казахстана вместо "наравне" напишут "наряду". Нурмуханов уточнил, что слово "тең" ("равный") заменено на "қатар" ("наряду")".

Внесение поправок объяснили необходимостью обеспечения "терминологической и семантической единообразности", сообщает РИА Новости.

В ноябре 2025 года Россия и Казахстан подписали декларацию о переходе отношений на новый уровень. В ходе государственного визита казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в Москву отмечалось, что у Москвы и Астаны давние гуманитарные связи: в Казахстане работают девять филиалов российских вузов, недавно к ним присоединился МГИМО.

В 2024 году российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер. Наши страны связывают близкие культурные, духовные и нравственные ценности. Россия поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ и повышение качества школьного образования на русском языке.