Борющаяся с раком Маргарита Симоньян страдает от побочек лучевой терапии

Маргарита Симоньян девять месяцев боролась за жизнь Тиграна Кеосаяна, но 26 сентября прошлого года сердце режиссера перестало биться. Он умер в больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.

Вскоре после похорон мужа журналистка столкнулась с новым испытанием. У нее обнаружили рак. Симоньян уже перенесла операцию и прошла два курса химиотерапии. Телеведущая намерена победить болезнь, но пока ее состояние оставляет желать лучшего.

Сейчас Маргарита проходит лучевую терапию, и это испытание дается ей непросто. Чтобы хоть как-то отвлечься, она общается с подписчиками в соцсетях. Народ поддерживает Симоньян и ждет ее возвращения на экраны.

Так, одна из поклонниц поинтересовалась, скоро ли Маргарита появится в студии передачи Владимира Соловьева. Журналистка честно ответила, что надеется на это, но пока у нее нет сил, чтобы участвовать в подобных проектах.

"Надеюсь. Как только оклемаюсь от побочек лучевой. С Божьей помощью", — написала Симоньян в Telegram-канале.

Подписчики поддержали Маргариту, пожелав ей скорейшего выздоровления. Люди верят, что журналистка сможет победить болезнь. "Маргарита, выздоровления вам скорейшего, бодрости и силы духа"; "Вы все преодолеете! Главное, не сдаваться"; "Выздоравливайте Маргарита, гоните болячку подальше, в лес", — пишут россияне Симоньян.

