В кабмине одобрили ужесточение правил выплаты единого пособия

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки в законодательство, согласно которым для получения единого пособия на детей потребуется проживать в России в статусе гражданина не менее пяти лет. Об этом рассказал в понедельник, 9 февраля, осведомленный источник.

Как отмечает РИА Новости, предлагается скорректировать закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" в части выплаты пособий беременными женщинами и матерям детей до 17 лет.

Предлагаемые поправки отсекут свежеиспеченных обладателей российских паспортов — для получения пособия нужно будет жить в России после получения российского гражданства как минимум пять лет. Указанный "ценз оседлости" предложило установить Министерство труда и социальной защиты России.

Однако это ужесточение не должно затрагивать тех, кто получил гражданство по рождению или в результате признания гражданином России, а также по программе содействия добровольному переселению соотечественников.

Также предлагаемые изменения не должны коснуться ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей.

Ранее глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов потребовал ограничить выплату пособий по беременности и родам мигрантам. Парламентарий подчеркивал, что такие пособия допустимо выплачивать мигрантам с разрешением на временное проживание или видом на жительство строго при наличии минимального страхового стажа от одного года.

Против "паразитирования" приезжих из других стран на российских социальных программах выступал также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он с возмущением высказывался о случаях, когда, "получив правдами и неправдами гражданство России, бывшие иностранцы ловко проворачивают "хитрые" схемы и получают в первых рядах государственные жилищные сертификаты" в обход многодетных россиян.