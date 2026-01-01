Гидрометцентр объяснил, почему нет смысла радоваться оттепели

В регионы центральной части России в пятницу, 13 февраля, придет оттепельная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как отметил эксперт в интервью RT, ждать приятных погодных условий не приходится: оттепели зимой никогда не доставляют большого удовольствия, поскольку им сопутствует "гололедица, мрачноватая погода, осадки во всех трех видах".

Вильфанд уточнил, что с пятницы до воскресенья столбики термометров будут показывать от минус трех до плюс двух градусов, по ночам будет не морознее минус шести.

Температура превысит климатическую норму на два-четыре градуса, а температурные колебания от начала недели к ее завершению превысят десять градусов.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец подтвердил, что первая в 2026 году оттепель подступает к Москве. При этом почти каждый день будет идти снег, в конце недели — мокрый снег с дождем. Сугробы сдуются до 35 сантиметров.

При этом по объему выпавшего снега январь 2026 года побил рекорд двухсотлетней давности. По состоянию на 29 января на площадке обсерватории МГУ зафиксировано почти 92 миллиметров осадков. Максимальная высота сугробов в этом районе составляет 59 сантиметров.