Елена Товстик со слезами на глазах обратилась к 16-летней дочери, которая отреклась от нее и живет с Дибровой

Елена Товстик лишилась семьи, доверившись подруге. Как уверяет сама спортсменка, ее муж увлекся Полиной Дибровой, когда та стала частой гостьей в их доме. Роман в итоге не смог сопротивляться чувствам и оставил жену ради красавицы-соседки.

Сейчас Товстик и Диброва живут вместе. Сыновья Полины и старшие дети Романа находятся с ними. А Елена осталась с младшими. Разлуку с наследниками женщина переносит очень тяжело, в интервью Ксении Собчак она призналась, что любимая дочь и вовсе от нее отреклась.

Девочка, увидев, какой скандал устроили родители, набросилась с обвинениями на мать. Она написала Елене письмо, полное боли. От слов наследницы у Товстик едва не разорвалось сердце.

"Я гарантирую тебе, ты сама сгниешь одна. Ко мне даже не приближайся. Потому что кто знает, может, не сдержусь. <…> Знаешь, мне глубочайше плевать на тебя. И ты не смей сейчас говорить, что ты такая жертва, которая родила нас, и мы должны еще тебя жалеть", — писала дочь Елене.

9 февраля Ане исполнилось 16 лет. Товстик даже в день рождения не смогла увидеться с наследницей. Елена решила обратиться к дочери публично. На своей странице в соцсети она оставила трогательное послание.

"Сегодня моей Анечке 16 лет. Это возраст, когда появляются собственные крылья, а иногда и собственный адрес. Так получилось, что Аня справляет свой праздник не со мной, и я не могу обнять свою дочь, я могу ее только поздравить", — написала Товстик.

Елена отметила, что несмотря на резкие слова, она не держит обиды на дочь и будет рада ее видеть. "Здесь, в нашем доме, мы по-прежнему ждем тебя. Младшие дети часто спрашивают: „А когда Аня придет?“, и я не знаю, что им ответить", — со слезами на глазах поведала экс-жена миллиардера.

