Сменивший шесть премьеров кот Ларри отмечает юбилей

Без кота - и жизнь не та... На Даунинг-стрит, 10 в Лондоне об этом знают все, кто заселяется в резиденцию в статусе премьер-министра. Облечённые властью сменяют друг друга, и только кот Ларри остаётся обитателем резиденции уже 15 лет.

Ларри 15 лет во власти. Заголовки в газетах. Он знаком с Владимиром Путиным, Бараком Обамой и Дональдом Трампом. С десятками политических лидеров из разных стран. Премьеры в Британии в последние годы меняются в режиме шумной чехарды, а Ларри уже 15 лет остается любимцем нации и олицетворением британских традиций.

Чувство такта, сдержанность и политическое чутьё, вот что приписывают Ларри британцы. Политическое чутьё безошибочное. С Зеленским церемониться не стал. Точнее, даже связываться не захотел. Джентльмен!

Когда американский президент объявил о введении 10-процентных пошлин для Европы, разные премьеры да президенты жалко лебезили перед Трампом. Ларри в своей соцсети высказался прямо, без обиняков.

Лиз Трасс, самый бездарный премьер Британии, пробыла в должности всего 45 дней. А всё почему? Она недолюбливала Ларри. Да, в политике уже 15 лет, но он всё-таки кот. Со своими слабостями. Мышей ловит, на голубей охотится, вся Британия рыдала, когда Ларри лису обратил в бегство. Вот это настоящий джентльмен. Не то, что эти, в костюмах.

У него есть золотое качество. Пока британские премьеры лгут, изворачиваются, наводят тень на плетень, Ларри демонстрирует выдержку и умение молчать, что бы ни происходило вокруг. Удивительно ли, что британцы, устав от хоровода премьеров, один никчёмнее другого, решили выдвинуть самого Ларри в премьер-министры. А почему бы и нет?

Он всем политикам покажет, что у них в действительности всё не так, как на самом деле.