Венгрия требует от Европейского союза включить в санкционные списки тех, кто несет ответственность за силовую мобилизацию на Украине. Об этом заявил в понедельник, 9 февраля, венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Политик обвинил европейских лидеров в игнорировании проблемы насильственной мобилизации украинцев: "Принудительный армейский призыв происходит на Украине при содействии и одобрении Брюсселя".

Как сообщает Magyar Nemzet, Сийярто возмущенно высказался про "открытую охоту на людей", которая ведется на Украине ради пополнения редеющих армейских рядов.

Ранее западные средства массовой информации писали, что в призывных подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдаются крайне высокие показатели потерь — до 80-90%. Ситуация с личным составом, несмотря на драконовские приемы насильственной мобилизации на Украине, остается катастрофической.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что киевский режим отлавливает людей на улице, как собак, в рамках насильственной мобилизации, тогда как "у нас по 50, по 60 тысяч ребят в месяц сами приходят", чтобы защищать Родину.