В Госдуме предложили ограничить бездетным доступ к сайтам для взрослых

Для улучшения демографической ситуации в России нужно лишить бездетных россиян возможности удовлетворять биологические потребности при помощи суррогатов. Такое мнение высказала замглавы думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Как пояснила парламентарий в эфире радио "Говорит Москва", "очень удивительно, почему они (бездетные россияне) не хотят заниматься сексом, потому что вот так устроена природа". Буцкая предположила, что "есть какие-то суррогаты, мы даже знаем, как эти суррогаты называются — это сайты для взрослых".

Политик предложила "вход на эти сайты сделать только для тех, у кого есть дети, потому что если мы просто закроем глаза на эту ситуацию, то, вероятно, тот самый сперматозоид никогда не соединится с той самой яйцеклеткой".

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что следовало бы ограничивать доступ в интернет по ночам, чтобы сподвигнуть россиян к продолжению рода вместо серфинга в Сети. Политик предложил кардинальным образом решить проблему демографии — вынудить граждан ночью заниматься друг другом, а не просмотром сериалов или зависанием в соцсетях.

Депутат Государственной думы Андрей Гурулёв предлагал наказывать рублем за нежеланием иметь детей — ввести налог на достойную старость и взимать его с тех, кто не пожелал обзавестись потомством, но в преклонном возрасте будет нуждаться в опеке и заботе.