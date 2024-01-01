Ставшая мамой в 52 года Маргарита Дробязко раскрыла, что ей сказала Татьяна Навка перед родами

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас стали родителями в декабре 2024 года. Литовская спортсменка родила первенца в московском центре акушерства имени В.И. Кулакова. Девочку назвали Николиной.

Слухи о беременности фигуристки ходили несколько месяцев, но в них мало кто верил. Народ был уверен, что информация о том, что 52-летняя Маргарита ждет первенца, распускается специально, а на самом деле малыша вынашивает суррогатная мать.

"Да, все написали, что якобы суррогатная мама. Никто не удосужился мне позвонить хотя бы. А я ведь каталась до 5,5 месяцев на льду. Мужу было страшно меня поднимать", — поделилась Дробязко.

Первой об интересном положении фигуристки узнала Татьяна Навка. "Я ей перед гастролями позвонила. „Таня, понимаешь, не уверена, что в Сочи смогу поехать“, — сказала я осторожно. А она мне отвечает: „Ритусь, ты беременная что ли?“ — вспомнила Маргарита в студии шоу Дмитрия Борисова.

В итоге Навка заверила спортсменку, что та может выходить на лед столько, сколько ей самой захочется, а когда решит, что пора готовиться к родам, то ей найдут замену. Татьяна тоже помнит тот разговор, по словам Навки, она была очень рада за коллегу и даже прослезилась от счастья.

"Это был долгожданный ребенок не только для Риты, но и для всей нашей фигурной семьи", — отметила олимпийская чемпионка.

Напомним, что Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас почти 40 лет вместе на льду и 25 лет в официальном браке. Они считаются одной из самых красивых и гармоничных пар в фигурном катании. В одном из интервью спортсмен рассказал, что они с женой очень разные, тем самым дополняют друг друга. Поэтому в семье практически нет бытовых ссор и распределения обязанностей: кто что успевает, то и делает.

