Bloomberg: ЕС хочет закрепить членство Украины в сообществе в мирном соглашении

Европейский союз готовит ряд вариантов, которые позволят включить вопрос о членстве Украины в ЕС в будущую мирную сделку. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники 9 февраля.

По их словам, среди изучаемых вариантов — предоставление Киеву немедленного доступа к некоторым правам члена союза. Украине доложат о сроках выполнения шагов, необходимых для официальной процедуры вступления в ЕС, отметило агентство.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не видит шансов на быстрое вступление Украины в Европейский союз, и исключил ее присоединение к сообществу в 2027 году.