В Хабаровском крае с рельсов сошли 25 вагонов

Сход 25 вагонов грузового поезда с углем, по обновленной информации, произошел в Хабаровском крае. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре 10 февраля.

Днем ранее сообщалось о сходе 10 вагонов на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань. В ходе проверки данные обновились.

В результате отправление двух пассажирских поездов задержано. "Ванинским и Комсомольским-на-Амуре транспортными прокурорами контролируется доставка пассажиров до места назначения и соблюдение их прав", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Кировской области между станциями Оричи и Шалегово потерпел крушение грузовой состав, перевозивший зерно. С путей сошло более двадцати вагонов.