Посол РФ назвал отношения России и США ярким образцом дипломатического искусства

История российской и американской сторон с их взлетами и падениями является ярким образцом дипломатического искусства, и эти отношения "никогда не прерывались". Об этом заявил посол РФ в США Александр Дарчиев, выступая на торжественном вечере в посольстве в честь Дня дипломатического работника.

Он также подчеркнул, что профессионализм дипломатов обеих сторон сыграл большую роль в отношениях РФ и США.

"Это позволило нам преодолеть кризисы и сохранить здравый смысл как обязательное условие для того, чтобы сделать российско-американские отношения снова великими", — сказал Дарчиев.

10 февраля дипломатов с профессиональным праздником также поздравил глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что духовно-нравственные ценности дипломатов остаются незыблемыми, несмотря на смену эпох.