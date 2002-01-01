Лавров поздравил российских дипломатов с Днем дипломатического работника

Сегодня в России отмечают профессиональный праздник те, кто самоотверженно отстаивает интересы страны за рубежом. День дипломатического работника был установлен указом президента в 2002 году.

В МИДе и загранучреждениях трудятся около 12 тысяч человек. Сергей Лавров обратился к коллегам с поздравлением и отметил, что Россия продолжает развивать многостороннее сотрудничество с государствами мирового большинства - единомышленниками, стратегическими партнёрами и союзниками, в первую очередь, по СНГ, ШОС И БРИКС.