ПВО отразила атаку дронов ВСУ на Брянскую область вечером 9 февраля

Силы противовоздушной обороны вечером 9 февраля отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что большая часть дронов ВСУ направлялась на Брянскую область. Над территорией региона с 17.00 мск до 23.00 мск сбито 12 беспилотников. Пять беспилотных аппаратов ВСУ уничтожено над Курской областью, еще три - над акваторией Азовского моря.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил о ракетной опасности минувшим вечером. Глава региона позже сообщил об уничтожении силами ПВО российского Министерства обороны двенадцати вражеских БПЛА. Богомаз добавил, что на местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы, пострадавших и разрушений нет.