В США назвали причину смерти актрисы из "Один дома"

Американо-канадская актриса из "Один дома" Кэтрин О’Хара умерла из-за легочной эмболии – это закупорка артерий тромбом, что приводит к нарушению кровообращения.

Легочная эмболия возникла вследствие рака прямой кишки, от которого актриса лечилась с прошлого года, сообщило агентство Associated Press. О’Хара была на приеме у лечащего онколога за три дня до смерти.

О смерти Кэтрин О’Хара стало известно 30 января. Она скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 71 года. Ее кремировали.

Россияне знают актрису по роли матери Кевина Маккаллистера в комедии "Один дома".

