Еще одна страна начала поставки оружия Украине

Япония присоединилась к программе помощи НАТО по поставкам оружия Украине.

Речь идет о программе PURL (Список приоритетных требований Украины). К ней присоединины 20 членов Альянса, а также Австралия и Новая Зеландия

Как ожидается, японские власти объявят о своем решении в скором времени. Токио ограничится поставками нелетальным оборонным оборудованием и снаряжением, таким как радары и бронежилеты, сообщает телеканал NHK.

В Москве, в свою очередь, неоднократно говорили, что поставки вооружения на Украину затягивают конфликт.