Ставший отцом Кирилл Туриченко: "Это настоящее чудо"

На днях солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко впервые стал отцом. У 43-летнего артиста родился сын. Радостной новостью певец поделился в соцсетях. Кирилл присутствовал на родах, которые прошли в Москве в частном роддоме. Малыш появился на свет здоровым и крепким.

"Волнительно, но точно не страшно! Мы готовились и очень ждали это событие, решали много бытовых моментов. А вообще, конечно, это настоящее чудо, я до сих пор, кажется, до конца не осознаю, что это возможно! С трепетом вспоминаю момент, как впервые услышал сердцебиение малыша на УЗИ. Это потрясающе, когда в твоей любимой растет твое продолжение, ни с чем не сравнимые эмоции!" - поделился эмоциями Туриченко.

Как назвали мальчика, певец пока не сказал. По его словам, они с супругой специально не выбирали имя, ждали, когда сын родится, чтобы увидеть его и принять решение.

Также Туриченко сообщил, что морально был готов присутствовать на родах. "Даше очень важна моя поддержка, и я постарался сделать все, чтобы ей было комфортно. Ну и, конечно, я хотел быть рядом с малышом в первые минуты его появления на свет. Все получилось!" - заключил артист.

Кирилл признался, что "в шоке" от цен на товары для детей. Он отметил, что это "отдельная вселенная", передает Starhit.

