Острая нехватка личного состава на позициях в Харьковской области вынудила украинское командование перебросить в регион пограничников. В район Волчанских Хуторов переброшен 11 отряд госпогранслужбы, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Силовики отметили, что в этом регионе действует группировка войск "Запад": она уничтожает боевиков ВСУ в ДНР. Также работает в этом районе группировка "Север", которая ликвидирует подразделения ВСУ в Сумской области. Противник за минувшие сутки потерял в зоне ответственности двух группировок семь складов боеприпасов, около 335 солдат и станцию РЭБ.

Переброшенные части также понесли значительные потери. Как подчеркнул ранее президент России Владимир Путин, российская армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью.