Лавров охладил восторги по поводу давления Трампа на Европу

Восторги по поводу того, что президент США Дональд Трамп "поставил на место" европейцев и Владимира Зеленского неуместны. Дистанция на продолжающихся переговорах по украинскому урегулированию еще большая, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Российский министр подчеркнул: нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего. Давление Трампа на Европу и Украину – положительный фактор, но до финала пока далеко. В Абу-Даби состоялся только второй раунд переговоров, напомнил Лавров в интервью телеканалу "НТВ" по случаю Дня дипломата.

Переговоры представителей России, Украины и США прошли без участия прессы на прошлой неделе. Предыдущий, первый раунд, состоялся 23 и 24 января. В Кремле сообщили, что очередная встреча запланирована на ближайшее время.