Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Сегодня, в День дипломатического работника, Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел.

Президент отметил серьёзный вклад российской дипломатии в обеспечение национальной безопасности страны, отстаивание её интересов и защиту прав соотечественников за рубежом.

А в главном здании МИДа на Смоленской площади утром отдали дань памяти сотрудникам ведомства, погибшим на фронте в годы Великой Отечественной войны. В церемонии возложения цветов к мемориальным доскам принял участие Серей Лавров. Министр иностранных дел подчеркнул важность сохранения исторической памяти о борьбе с нацизмом и недопустимость его возрождения в любых формах.