В Москве сегодня открылся первый Международный конгресс государственного управления. В числе обсуждаемых тем - формирование кадрового резерва, повышение эффективности госсектора, использование лучших практик для развития регионов и муниципалитетов.

Среди участников - представители администрации президента и правительства, парламентарии, главы субъектов, руководители крупных корпораций, общественные деятели. Мэр Сергей Собянин рассказал о переменах в Москве за последнее 10-летие.

"Все эти изменения не для галочки, не для каких-то абстрактных решений, а для москвичей, и когда ты делаешь, ты должен понимать, что в конечном счёте главным победителем, человеком, который выиграет, будет москвич. И понимание этих процессов, опыт и бойцовский характер диктует быстроту изменений и качество изменений. И главное ещё - должен быть уверен, что в конечном итоге принесёшь пользу для города и для москвичей", - отметил Собянин.