Единственная надежда: Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Арсения Патрушина

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 12-летнего Арсения Патрушина из Санкт-Петербурга. У мальчика - рецидив острого лимфобластного лейкоза, это рак крови. Ребёнок прошёл несколько курсов тяжёлой химиотерапии. Но коварная болезнь не отступает. Единственная надежда на выздоровление - пересадка костного мозга. И специальное лекарство - оно поможет закрепить результаты пройденного лечения и даст шанс Арсению навсегда забыть о смертельном недуге. Вот только стоит спасительный препарат почти 4 миллиона рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах.

Но помочь может каждый. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Жизненно необходимый препарат нужен уже сейчас - время упускать нельзя.

Несколько лет назад про любимые тренировки Арсению пришлось забыть. Мальчик внезапно слёг с температурой. Все думали, это COVID-19. Но диагноз оказался гораздо страшнее и опаснее.

"Нам рекомендовали вызвать скорую помощь, обратиться в больницу сразу. Там уже точно поставили диагноз – лейкоз", - рассказал Александр Патрушин, папа мальчика.

Все спортивные мечты мальчика вмиг рухнули. Острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Арсений начал самую важную борьбу - за свою жизнь. Это был пик пандемии коронавируса. Посещать пациентов было запрещено. Целых полгода Арсений с мамой, которая переехала с ним в больницу, не видели близких. Но мучительнее и страшнее разлуки была полная неизвестность.

"Я очень тогда испугалась за младшего брата. Непонятно, что будет. Это было только начало. Толком никто ничего не объяснил", - говорит Екатерина Патрушина.

Мальчик прошёл через химиотерапию. Было очень тяжело. Но лечение дало результат. Полная ремиссия и возможность вернуться к обычной жизни. А главное, в спорт. Казалось, испытания позади. Но полгода назад мир для Арсения и его родных снова рухнул – рак вернулся.

"К сожалению, наша болезнь вернулась через 4,5 года. Рецидив лечится намного жёстче. И более жёсткая химиотерапия", - рассказал папа Арсения.

Болело всё тело. Ребёнок едва мог есть – и это лишь малая часть того, через что Арсению вновь пришлось пройти.

"Всё облезало так... Когда вот горячую еду ешь, то слизистая начинает гореть как будто бы. Я ходить не мог. Либо меня укачивало, тошнило. Слабость была постоянная. Спать было тяжело. Перепады температуры были - то под 40, то 36", - рассказал Арсений.

Помочь Арсению может только пересадка костного мозга - это его единственный шанс на спасение. Но прежде необходимо пройти курс иммунотерапии. Которая поможет снизить риск повторного рецидива. Если упустить момент, болезнь не просто вернётся. Победить её будет уже почти невозможно. Но спасительный препарат стоит очень дорого - почти 4 млн рублей. У семьи Арсения таких денег нет.

"Мы очень верим, что наш сын справится со своей болезнью. Но без вашей помощи нам не обойтись. Лечение очень дорогостоящее и длительное. Я верю в вашу доброту. Верю в вашу поддержку", - говорит Александр Патрушин.

Когда слушаешь Арсения, сложно поверить, что ему всего 12. Он рассуждает, как взрослый: "Я хочу приступить к тренировкам. Начать заниматься. Когда врач разрешит, я пошёл бы в школу. Ещё я бы пошёл в плавание".

Мама и папа прячут от Арсения слёзы, им сейчас очень страшно. Но они верят: их сын - борец, он обязательно должен победить и в этой схватке. И каждый из нас может помочь ему.

