Судно Тихоокеанского флота доставило в Приморье спасенного филиппинца

Марк Каганан называет экипаж российского спасательного буксира "Алатау" настоящими героями и не перестает благодарить каждого из них.

Марк - член экипажа танкера "С. Грейс". Мужчина рассказывает, что во время работ на палубе упал за борт. В шортах и футболке, без каких- либо спасательных средств, он провел в море около двух суток.

За два дня Марка отнесло течением почти на 230 километров, в район Сингапурского пролива. Здесь активный морской трафик. Каждый час мимо мужчины проходили по два — три судна. Но никто его не замечал.

"Я думаю, его спасло только огромное желание выжить. Здесь больше не физическая усталость, а морально - психологическое давление. Представьте, десятки судов мимо него проходят, днем и ночью, и никто не видит", - рассказал Дмитрий Сивков, капитан спасательного буксирного судна "Алатау".

Буксир Тихоокеанского флота "Алатау" в районе Сингапурского пролива выполнял поисково-спасательные задачи. Ночью с проходящего рядом грузового судна по международной связи поступило сообщение, что за бортом вроде бы видели человека, но потом не смогли его найти.

Российские моряки предложили свою помощь. "При подходе к указанной точке были сетки, обломки каких-то предметов, в темноте было сложно разглядеть, волнение в море было более 2 метров. Мы нашли его только потому, что не бросили поиски, а прошли дополнительно 2-3 раза. На третий раз мы нашли его", - рассказал Дмитрий Сивков.

Марк был в крайне тяжелом состоянии. От обезвоживания практически терял сознание. Медики спасательного судна сразу стали оказывать ему помощь. Из-за палящего солнца и соленой воды на теле филиппинца - многочисленные ожоги. Врачи говорят, еще несколько часов воде, и Марк мог бы уже не выжить. Медикам удалось стабилизировать его состояние прямо на борту.

После того, как мужчина пришел в себя, ему дали теплую одежду и помогли связаться с семьей. Сейчас буксир "Алатау" вернулся в пункт базирования. Экипаж торжественно встречают на берегу. Благодарят за успешно выполненные задачи и, конечно, за спасение человека. Капитана судна представят к государственной награде. Тем временем Марк прощается с моряками, и еще раз благодарит каждого.

Иностранный гость пробудет в Приморье недолго. В ближайшее время его привезут во Владивосток, и окажут всю необходимую помощь, чтобы вернуться на родину.