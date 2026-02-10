Водитель без прав утопил авто с людьми на Байкале

Два человека погибли в результате провала автомобиля под лед Байкала.

Трагедия произошла в акватории озера в районе залива Усть-Анга. 34-летний водитель без прав выехал на лед на автомобиле Toyota Raktis, нарушив запрет выезда на лед вне ледовых переправ.

Примерно в километре от берега автомобиль провалился под лед. В салоне находились четыре человека: двоим удалось выбраться из тонущей машины, еще двое – 34-летний мужчина и 36-летняя женщина – погибли.

Тела ищут спасатели. в месте провала дно неоднородное, имеются скальные выступы. Глубина составляет от 100 до 400 метров, сообщили РИА Новости в МЧС по Иркутской области.

Начала доследственная проверка по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам, добавили в региональном главке СКР.

Это уже не первая трагедия на Байкале с начала года. 28 января УАЗ с туристами опрокинулся на озере. Погибла 75-летняя гражданка Китая. Водитель тоже был без прав.