ВС России поразили "Искандером" авиабазу под Днепропетровском

ВС России поразили район складских помещений вблизи Днепропетровска. Российские войска использовали баллистическую ракету "Искандер-М", сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Лебедев уточнил, что целью удара стали складские зоны авиабазы "Авиаторское". Их использует ВСУ для хранения и обслуживания беспилотников дальнего действия. Подчеркивается, что "Авиаторское" — один из ключевых авиационно-логистических узлов центральной Украины.

Подпольщики подчеркивают, что применение "Искандера-М" по этой цели указывает на высокий приоритет объекта. По данным разведки, его используют для хранения и сборки беспилотников дальнего радиуса действия, а также предполетной подготовки ударных дронов. Подчеркивается, что речь идет не о складе, а о центре беспилотной инфраструктуры, замкнутом на удары по глубинным районам России.