"Из нашего театра Богомолова выдавили": Збруев сказал, кто это сделал

В конце января режиссера Константина Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Место стало вакантным после смерти прежнего руководителя Игоря Золотовицкого.

Сообщение о назначении на эту должность Богомолова вызвало недовольство выпускников студии — они утверждали, что это нарушает традиции учебного заведения, поскольку назначенец не учился в этой школе, и настаивали на кандидатуре из числа мхатовцев.

Разразился скандал. Не остался в стороне и актер Александр Збруев. Он признался, что ему не нравится кампания против Богомолова. Примечательно, что артист играл в постановках режиссера. В свое время в "Ленкоме" были спектакли Богомолова "Борис Годунов" и "Князь". Но шли они недолго.

"Из нашего театра Богомолова выдавили. Кто? Марк Захаров. Потому что они очень разные. Сначала Марк Анатольевич хотел, чтобы к нам пришел Богомолов. Был счастлив, когда это случилось. Потом, когда Богомолов поставил два спектакля, Марк Захаров почему-то свое мнение изменил. Спектакль "Князь" сыграли, по-моему, всего 12 раз, "Бориса Годунова" Захаров снял на следующий день после моего дня рождения. Представляете, какой "подарок" мне сделал? А почему снял - не знаю…" - высказался Збруев.

По мнению актера, сейчас Богомолова "бьют наотмашь". Кроме того, Збруеву не нравится, что режиссера называют мужем Ксении Собчак, передает "КП". "Это же оскорбительно для мужчины, для режиссера, когда говорят, что главная его заслуга в том, что он чей-то муж", - заключил актер.

