Пьяный житель Приморья ударил ножом в сердце спящую дочь

В Приморском крае врачи спасли 11-летнюю девочку, которую родной отец ударил ножом в сердце.

Жуткий случай произошел в поселке Сибирцево 4 февраля. 61-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в комнату к спящей дочери и ударил ее ножом несколько раз. Девочку экстренно доставили в Черниговскую центральную районную больницу с проникающим ножевым ранением сердца. Она потеряла 1,5 литра крови.

"Ситуация была критической - счет шел на минуты",— сообщили в краевом Минздраве.

медики начали действовать буквально в первые минуты после доставки. Они провели девочке сложную операцию на сердце. После хирургического вмешательства пациентку поместили в отделение реанимации. Состояние ребенка оставалось тяжелым.

Спустя два дня состояние ребенка удалось стабилизировать. Девочку вертолетом доставили в Краевую детскую клиническую больницу № 1 во Владивостоке. В настоящий момент она находится в отделение реанимации и интенсивной терапии под постоянным наблюдением врачей. Медики отмечают положительную динамику.

Спасти девочку удалось лишь благодаря быстрой работе скорой помощи и слаженной работы хирургов и реаниматологов. Именно отлаженная цепочка действий - от первой помощи до санитарной авиации - дала ребёнку шанс на восстановление.

На отца ребенка завели уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца.