МВД России объявило в розыск пособницу покушения на генерала Алексеева

Пособницу покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую объявили в розыск.

Гражданку России разыскивают по уголовной статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщили ТАСС в силовом ведомстве.

По данным ФСБ, Серебрицкая снимала квартиру в доме Алексеева на Волоколамском шоссе в Москве. Она предоставила электронный ключ от подъезда. Накануне преступления она уехала на Украину через Стамбул.

Покушение на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло утром 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе в Москве. Нападавший выстрелил несколько раз и скрылся. Алексеев выжил, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Стрелявшего в генерала Любомира Корбу и его пособника Виктора Васина задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям покушение на убийство и незаконный оборот огнестрельного оружия.