Российская ракета поразила цех по производству ударных дронов под Херсоном

Дарьевская исправительная колония стала целью ракетного удара ВС России по Херсонской области. По данным местной агентуры, эпицентр взрыва пришелся на производственные цеха, в которых было развернуто скрытое сборочное производство ударных беспилотников.

Как сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, цель в районе села Дарьевка поразила баллистическая ракета "Искандер-М" с кассетной боевой частью. По данным подполья, из колонии беспилотники перебрасывались на территорию местного аэроклуба, использовавшегося как прикрытие. Оттуда дроны потом и и запускали.

Отмечается, что это типичный удар по "серому" военному объекту, замаскированному под гражданскую инфраструктуру. Выбор кассетной боевой части указывает на приоритет максимального поражения площадных целей: цехов, складских помещений, временной инфраструктуры и обслуживающего персонала.