"Поле чудес" должен был вести не Леонид Якубович, а другой человек

В этом году легендарное капитал-шоу "Поле чудес" отметит 36-летие. Первый выпуск вышел 25 октября 1990 года. Ведущим был Влад Листьев. Он же занимался и продюсированием передачи.

Интересно, что Влад Листьев видел ведущим не себя и уж тем более не Леонида Якубовича. Мало кто знает, но прославленный журналист предлагал вести развлекательную программу в то время одному из самых известных шоуменов Игорю Угольникову. Однако тот отказался, сделав выбор в пользу авторской передачи "Оба-на!", передает aif.ru.

Кстати, именно Влад Листьев поначалу взял полностью на себя поиск спонсоров, которые могли бы предоставлять победителям подарки. Журналист впоследствии вспоминал, что лично ездил к предпринимателям, уговаривал выделить призы. Благодаря стараниям Листьева первые участники капитал-шоу "Поле чудес" имели возможность выиграть магнитофоны и пылесосы — дефицитные по тем временам вещи.

В 1991 году Влад Листьев все же покинул "Поле чудес", место ведущего занял Леонид Якубович. Никто в то время и предположить не мог, что программа полюбится зрителям и останется в эфире более чем на три десятка лет.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>