Названа причина смерти легендарного адвоката Генриха Падвы

Скончался легендарный адвокат Генрих Падва. Ему было 94 года.

О смерти мэтра отечественной адвокатуры сообщил адвокат Максим Пашков. По его данным, Падва скончался 9 февраля.

Смерть адвоката подтвердила его жена. Как рассказала Оксана Мамонтова газете "Известия", причиной стал инсульт. Прощание состоится в Москве 12 февраля.

Генрих Падва родился 20 февраля 1931 года в Москве. В 1971 году стал членом Московской городской коллегии адвокатов. Представлял в судах интересы певца Владимира Высоцкого, академика Андрея Сахарова, бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, криминального авторитета Вячеслава Иванькова, бизнесмена Алишера Усманова, известных предпринимателей и политиков.