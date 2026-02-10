В отделении МФЦ вспыхнул пожар из-за трусов мигранта

Россиянин чуть не устроил пожар в здании многофункционального центра "Мои документы", оставив свои трусы в микроволновке.

Инцидент произошел в селе Кубовая Новосибирской области 9 февраля. В здании МФЦ сработала пожарная сигнализация. Прибывшая на место группа быстрого реагирования АБ "Гвардия" выяснила, что загорелись трусы в микроволновке. Хозяин нижнего белья в это время мирно пил чай с сотрудницами МФЦ.

Прибывшим бойцам АБ "Гвардия" мужчина рассказал, что приехал в Россию на заработки из Киргизии. Накануне он поссорился с хозяином одной из ночлежек, выпил, а на утро обнаружил себя на автобусной остановке в мокрых штанах. Случайный прохожий завел его в МФЦ погреться.

"Оказавшись в тепле, мужчина быстро освоился, разделся догола, повесил джинсы на батарею, а трусы постирал под краном и положил в микроволновку, чтобы "продезинфицировать от клещей", - рассказали гвардейцы.

Нарушителя отправили к участковому инспектору, передает РИА Новости.