Полтора года боевых действий – на такой срок хватит мобилизационных ресурсов на Украине в нынешних условиях. Такие подсчеты привел в интервью украинскому изданию Telegraf депутат Верховной рады Руслан Горбенко.

Нардеп пояснил, что речь идет о молодых людях, которые еще не уехали из страны. Горбенко признал, что точных данных нет – по приблизительным подсчетам, цифра достигает 40-60 тысяч человек. Депутат не согласился с озвученным ранее числом покинувших страну украинцев, которое, по некоторым данным, достигает 200 тысяч.

Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил закон о продлении на территории страны всеобщей мобилизации и военного положения. При этом в августе прошлого года на Украине вступил в силу закон, который разрешает пересечение границы военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет. За два месяца после вступления его в силу границу пересекли почти 100 тысяч украинцев.