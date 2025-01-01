Голикова рассказала Путину о снижении смертности от онкозаболеваний

Владимир Путин принял сегодня в Кремле Татьяну Голикову. Заместитель председателя правительства доложила президенту об итогах работы системы здравоохранения и грядущих изменениях.

В настоящее время на контроле правительства находятся три национальных проекта, посвящённые поддержке материнства и детства, увеличению качества и продолжительности жизни, а также внедрению современных технологий и разработке новых лекарственных препаратов.

По всей стране строятся и открываются новые медицинские учреждения. В регионах успешно реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Приоритетом остаётся и подготовка квалифицированных кадров. Изменения в системе оказания медицинской помощи уже приносят ощутимые результаты.