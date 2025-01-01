Голикова рассказала Путину о снижении смертности от онкозаболеваний

Владимир Путин принял сегодня в Кремле Татьяну Голикову. Заместитель председателя правительства доложила президенту об итогах работы системы здравоохранения и грядущих изменениях.
В настоящее время на контроле правительства находятся три национальных проекта, посвящённые поддержке материнства и детства, увеличению качества и продолжительности жизни, а также внедрению современных технологий и разработке новых лекарственных препаратов.
По всей стране строятся и открываются новые медицинские учреждения. В регионах успешно реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Приоритетом остаётся и подготовка квалифицированных кадров. Изменения в системе оказания медицинской помощи уже приносят ощутимые результаты.
"Мы видим позитивные тенденции по снижению смертности. В первую очередь, я бы хотела отметить, мы пока имеем только оперативные данные ещё за 2025 год, но тем не менее мы видим зримое изменение по снижению смертности от онкологических заболеваний. Мы видим серьёзное снижение смертности от туберкулёза (мы его, считай, победили уже), ВИЧ, СПИДа и ряда других инфекционных заболеваний, которые мы мониторируем, которые являются нашей постоянной работой", - отметила Голикова.