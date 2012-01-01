"Все изменения - для москвичей": Собянин рассказал, как обновилась столица

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин выступил на пленарном заседании первого Международного конгресса государственного управления. Глава города рассказал, как в последние годы меняется столица. В порядок приводят жилые дома, общественные пространства, обновляется транспорт и это далеко не всё. Важную роль в такой работе играют цифровые технологии.

Как менялось государственное управление в России, можно наглядно увидеть на выставке, которую подготовили специально к Конгрессу. Государев двор, эпоха министерств, век Просвещения. Майские указы президента 2012 года запустили настоящую революцию - цифровизация, многофункциональные центры, нацпроекты. Но главное - система госуправления сегодня становится открытой.

"На сегодняшний день в России действует система, когда любой человек может подать заявку на конкурсные процедуры, например, на проекты "Лидера России", может попасть в школу губернаторов, школу мэров, школу заместителей губернаторов. У нас сейчас высшая школа госуправления, президентская академия, есть направление уже в сфере культуры", - отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В 2026-м государство - в смартфоне, 90 процентов услуг - онлайн. Что дальше? Обсудить грядущие изменения на первом Международном конгрессе в РАНХиГС собрались более 1200 представителей органов власти. Главный вопрос дискуссии - заменит ли чиновника искусственный интеллект.

"Цифровая система госуправления она настолько прозрачна, что она позволяет многое оптимизировать. Я не знаю ничего лучше в борьбе с бюрократией, чем цифровизация", - отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Жители ждут не каких-то фантастических идей, а простых и понятных, отмечает мэр Москвы Сергей Собянин, Благоустроенные подъезды и дворы, комфортный транспорт, развитая система здравоохранения. Однако эффективные изменения возможны только там, где в них заинтересован каждый житель.

"И сам город, и все, что окружает жителя, это продолжение его личной жизни. И выходя из квартиры, если он считает, что квартира и жилая площадь это его, а за пределами двери его квартиры - это чужое, что-то чужое и не его, это уже не любимый город. Он должен понимать, что и он хочет этого, чтобы город был продолжением его личного пространства, его комфорта, что это его город", - отметил Собянин.

И Москва становится ярким примером стремительных изменений. Этот ролик появился в социальных сетях, продолжая тренд на воспоминания о 2016-м. За 10 лет общественные пространства столицы изменились до неузнаваемости.

"Мы настолько в то время отстали в области транспорта, здравоохранения, общественных пространств, что у нас не было времени делать то, что сделали в Европе за предыдущие 40 лет. Нам это же нужно было делать буквально за 5-10 лет. Поэтому, конечно, скорость изменений, жесткость решений, она просто диктовалась объективной необходимостью. При этом, конечно, все эти изменения не для галочки и не для каких-то абстрактных историй - для москвичей", - сказал Собянин.

Опытные руководители уверены: достичь успеха можно только через партнерство и коммуникацию - от человека к человеку. Но два подхода не противоречат друг другу - цифровые технологии не вступают в борьбу с человеком. Они лишь помогают грамотно и прозрачно выстраивать процессы и добиваться результатов.