Москвичи смогут передавать показания воды с помощью камеры смартфона

На платформе "Электронный дом" появилась новая функция. Теперь передавать показания счётчиков воды жители могут с помощью фотографии, а не делать это вручную.

Чтобы воспользоваться услугой, на главной странице нужно перейти в раздел "Показания", а затем выбрать "Счетчики воды" и соответствующий адрес. Обработка изображений происходит на платформе видеоаналитики. Такая технология снижает риск возможных ошибок, а ещё экономит время пользователей и упрощает взаимодействие горожан с жилищно-коммунальными сервисами.

"Если вдруг какие-то показания считаются неточно, вы можете всегда отредактировать, для этого есть функция, но даже самые сложно читаемые для человеческого взгляда показания, как показывает уже проведённый опыт, как показывает уже опыт наших пользователей, считывается значительно удобнее, комфортнее, чем если мы делаем это своими глазами и руками, это действительно технологично и по-человечески", - рассказала Алена Крутакова, руководитель проекта "Электронный дом" ГКУ "Новые технологии управления".