В "Царицыно" выставили "Великолепие русского костюма"

Простой крой, при этом богатая декоративная отделка и многослойность. Русская красавица - настоящая загадка! Рубаха, сверху юбка или сарафан, нагрудная одежда: передник, душегрея или шугай, напоминающий кофту.

"Мы здесь видим, конечно, праздничные костюмы, которые надевали на праздники, так выходили на улицу, так ходили в церковь. И, конечно, это зажиточная женщина, девушка, семья зажиточная, но, тем не менее, крестьянки тоже вполне себе могли так ходить", - рассказала Елена Мадлевская, хранитель фонда текстиля, ведущий научный сотрудник отдела этнографии русского народа Российского этнографического музея.

В каждой губернии - свои фасоны и орнаменты. Особенно поражает разнообразие головных уборов: кокошники, сборники, повойники, чепцы - из бархата, шелка, парчи, с золотными нитями, жемчугом, блестками. Например, такие "рогатые кички" и нарядные "сороки" носили замужние женщины в Рязанской губернии.

"Здесь у нас также костюм новгородской девушки, и здесь уже не кокошник, а головной убор, который называется венец. Девичьи головные уборы отличались от женских тем, что они были открыты на макушке. И коса была видна", - пояснила Елена Мадлевская.

Эту фотосессию русских красавиц в костюмах из своей коллекции Наталья Шабельская провела в 1890-е годы. Тогда же ее уникальное собрание - более 4,5 тысяч образцов народной одежды - впервые показывали в Москве, Петербурге, а затем и в Чикаго, Париже, Лондоне. Со временем предметы разошлись по разным музеям и городам, но сейчас более 450 экспонатов удалось объединить на выставке в Царицыне.

"Мы действительно собрали почти полную коллекцию Натальи Леонидовны Шабельской. Конечно, не все предметы, которые хранятся по всем музеям, а скорее общий демонстрационный ряд, на основе которого можно понять основные предметы, которые собирала Наталья Леонидовна", - рассказала Елизавета Фокина - генеральный директор музея-заповедника "Царицыно".

А еще - понять язык костюма: каждый говорил о происхождении, статусе, семейном положении. Особое значение имела праздничная и обрядовая одежда. На картине Маковского невеста грустит, прощаясь с косой, которую ей расплетают. Это обряд проходил непосредственно накануне венчания. Время перед свадьбой девушки проводили в слезах. Эта архангельская холщовая рубаха середины 19 века даже называлась плакательной. Невесты размахивали двухметровыми рукавами, причитая и оплакивая девичество.

10 залов - 10 тем. Вот народный костюм в спектаклях Станиславского. А здесь - образы, отражённые в живописи. И неожиданная встреча двух русских красавиц из Москвы и Новгорода, которые прибыли в Царицыно в одинаковых нарядах.

Красота русского костюма продолжает вдохновлять. В финале выставки - произведения современных мастеров, вновь переосмысливающих традиции.