Потери Вооруженных сил Украины за минувшие сутки в зоне специальной военной операции составили 1 245 военнослужащих. Уничтожены десятки складов боеприпасов, сообщили на брифинге в Минобороны России.

По данным военного ведомства, ВС России нанесла поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Целями российской авиации, ракетных войск и артиллерии стали предприятия сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Нанесены удары по десяткам складов боеприпасов , а также по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки четыре управляемые авиационные бомбы. Перехвачен реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 72 беспилотника.