Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил контакты между Москвой и Парижем.

В настоящий момент они проходят на техническом уровне. Но пока Москва не видит желание Парижа наладить диалог на высшем уровне.

"Мы давно говорили, что низводить наши отношения до нулевого состояния нелогично, контрпродуктивно", - сказал представитель Кремля.

Ранее Эммануэль Макрон подтвердил визит своего дипломатического советника в Россию и призвал страны ЕС вернуться к диалогу с Москвой. Российская сторона эти данные не подтвердила и не опровергла. В ЕС отнеслись к шагу Парижа скептически.