Лавров предупредил Запад о "неприемлемом" ответе на его агрессию против России

Россия спокойна за состояние своих оборонительных систем. Они абсолютно надежно гарантируют безопасность страны. Противники прекрасно понимают, какие последствия их ждут в случае агрессии против России, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

Лавров напомнил об основах ядерного сдерживания, на которые полагаются в Москве. Оппоненты знают, что при попытке какой-либо агрессии, подрыва российского суверенитета, Запад получит абсолютно неприемлемый для него ответ, подчеркнул глава МИД России.

Лавров, подчеркнул: какими бы ни были международные договоры в сфере ограничений вооружений, с кем бы их ни заключали, с Россией остаются ее главные союзники. Это армия, флот и воздушно-космические силы.