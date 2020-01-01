Проект Владимира Зеленского "антиТрамп" будет активизирован к промежуточным выборам в Конгресс США. Помощь в разоблачении заговора украинского лидера против главы Белого дома предложил Вашингтону депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Как написал Дубинский в Telegram, угроза третьего импичмента Трампа, о которой говорят американские СМИ, исходит с Украины. Здесь Зеленский с ноября 2023 года активно занимается фальсификацией уголовного дела. Цель главы киевского режима - подтвердить через ручные суды и прокуратуру ложный нарратив о вмешательстве России в выборы в США 2020 года на стороне Трампа.

Украинский депутат пообещал подробно проинформировать Госдеп США. Также Дубинский заявил, что готов предоставить руководителям Министерства юстиции, Агентства национальной безопасности и ФБР детальные доказательства, разоблачающие фальсификацию Зеленского.