В Сети появилась редчайшая фотография "самолета Судного дня"

Редкий снимок "самолета Судного дня" появился в Сети. Фотографию процесса дозаправки российского воздушного пункта управления Ил-86ВзПУ опубликован в Telegram-канале Fighterbomber.

Снимок сделан с борта самолета-заправщика. Автор назвал фотографию не просто редкой, а очень редкой. Пилот отметил, что военные называют пункт управления не так интересно, поэтому он использует более романтичное наименование - "самолет Судного дня".

"Самолет Судного дня" отличается усиленной конструкцией, которая уменьшает последствия воздействия возможного ядерного взрыва. Ил-86ВзПУ предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны и одновременного управления Вооруженными силами в условиях вооруженных конфликтов, включая ядерную войну.