Спецслужбы задержали третьего соучастника покушения на генерала Алексеева

Третий соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, это сын ранее задержанного Виктора Васина - Павел Васин.

Следствие установило, что задержанный 1981 года рождения помогал следить за российскими военными. Кроме того, Павел Васин обеспечил агента СБУ Любомира Корбу и своего отца Виктора Васина транспортными средствами. Автомобили использовали для ведения наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона.

По данным спецслужб, новый фигурант дела о покушении на генерала также приобрел видеорегистратор и трекер, которые использовались для слежки и определения маршрутов потенциальных жертв. Кроме того, он помогал собирать сведения об адресах проживания и автомобилях объектов интереса СБУ. Васин уже дал признательные показания, он сообщил, что вел слежку за еще двумя сотрудниками Минобороны России, передает ТВЦ.