Люди набросились на Регину Тодоренко, которая отравила друга

Регина Тодоренко и Влад Топалов приняли участие в записи программы Владимира Маркони "Пожалуйста, не рассказывай!". Супруги поведали провокационные, а местами не очень приличные, истории друг о друге.

Так, Регина вспомнила, как обнаружила Влада в коридоре абсолютно голым в луже после попойки, а Топалов рассказал, как романтическое путешествие на Байкал обернулось для него кошмаром - певец сильно отравился. Ему было так плохо, что он понял - ему требуется экстренная медицинская помощь. Примечательно, что пока артист корчился и мучился в ожидании врачей, телеведущая спокойно занималась своими делами, а потом и вовсе сняла его на мобильный телефон.

Дело в том, что Тодоренко в то время считала, что все болезни от психосоматики. Влад прямо заявил, что считал ее "отъехавшей". И тут Регина вдруг призналась: "Один раз я отравила одного молодого человека, который считал, что ему нельзя мед. Наварила чай, поставила ему, но не сказала, что там мед. Я уехала. И он присылает мне фотографию - у него отек Квинке".

Пользователи Сети крайне негативно отреагировали на рассказ Регины Тодоренко. Люди в комментариях буквально набросились на популярную ведущую и требуют ее "отменить". Им не понравилось отношение Регины к изнывающему от недуга Владу и к тому другу, которого она случайно отравила, а также то, как она показала его во время аллергической реакции.

